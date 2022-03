Preços de automóveis podem cair até 5%, se corte do IPI for repassado

Os analistas do banco Credit Suisse fizeram as contas e os preços dos automóveis podem cair entre 1,6% e 5% com a redução do IPI feita por decreto do governo federal na última sexta-feira. Esta queda nos preços, claro, só vai acontecer se a redução do imposto for repassada ao consumidor final pela indústria automobilística. A alíquota do IPI na fabricação de automóveis varia entre 7% e 25%, dependendo do tipo de combustível e tamanho do motor. A análise do Credit Suisse foi feita para medir o impacto das locadoras de automóveis, que podem ter que refazer contabilmente as contas de suas frotas levando a impacto nos balanços.

Mas existe uma dúvida real se o corte do IPI será de fato repassado ao consumidor, levando em consideração que as montadoras não estão conseguindo atender a demanda por carros novos, em função de dificuldades de produção com a falta de chips. Essa situação inclusive levou a uma alta nos preços dos carros usados. Mas outro fator de competitividade que precisa ser analisado é a redução do imposto de importação de automóveis, anunciado nesta quarta-feira, 02.

