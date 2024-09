Preço do café dispara 16% em um ano; entenda os motivos da alta

O preço do café ao consumidor final apresentou alta de 2,54% no mês de agosto, de acordo com o Índice de Preços de Supermercados (IPS), calculado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) em parceria com a FIPE. Com este resultado, o produto acumula alta de mais de 16% nos últimos 12 meses.

Entre dezembro de 2019, período pré-pandemia, e agosto de 2024, o IPS teve alta de 52%. Enquanto isso, o café em pó aumentou mais de 121% para consumidor final. “O preço do café ao consumidor final paulista tem crescido em decorrência do aumento do preço da commodity no mercado internacional e também por conta da desvalorização cambial. Os países do sudeste asiático, especialmente o Vietnã, importante produtor mundial de café, tem apresentado forte queda de produção, próximo de 20%, motivado pelas alterações climáticas”, explica o economista-chefe da APAS, Felipe Queiroz.