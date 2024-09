Preço de imóvel da Staroup, marca de jeans, cai pela metade em leilão

A propriedade que abrigava a filial da Botucatu Têxtil, fabricante da famosa marca de jeans brasileira Staroup, em Avaré, interior de São Paulo, está sendo leiloada por metade do valor original, após não ter recebido nenhum lance na primeira tentativa de venda. O prédio, com 6.923 m², avaliado em mais de 5,3 milhões de reais, agora tem lance inicial de 2,6 milhões de reais. A segunda fase do certame, determinado pela Justiça, é conduzida pela plataforma Positivo Leilões e vai até o dia 2 de outubro. Atualmente, cinco interessados estão cadastrados para a disputa. O valor arrecadado será utilizado para quitar parte das dívidas com os credores da indústria.