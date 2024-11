Preço de aluguel de lajes comerciais dispara em outubro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Os preços de venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² oscilaram discretamente em outubro (-0,03%), ao passo que os preços de locação do segmento registraram uma nova aceleração, considerando a alta de 0,82% no período, de acordo com o índice FipeZAP.

Entre as dez localidades onde o segmento comercial é acompanhado pelo Índice FipeZAP, foram apuradas as seguintes variações mensais nos preços de venda de imóveis comerciais: Salvador (+1,19%); Brasília (+1,03%); Niterói (+0,71%); Curitiba (+0,10%); São Paulo (+0,04%); Belo Horizonte (+0,02%); Porto Alegre (-0,08%); Florianópolis (-0,16%); Campinas (-0,29%); e Rio de Janeiro (-0,70%). Quanto à locação comercial, os resultados mensais por município podem ser ordenados desta forma: Niterói (+3,10%); Brasília (+2,34%); Salvador (+1,89%); Rio de Janeiro (+1,11%); Belo Horizonte (+0,82%); Porto Alegre (+0,62%); São Paulo (+0,60%); Curitiba (+0,28%); Campinas (-0,13%); e Florianópolis (-0,75%).