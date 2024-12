Preço da gasolina fica estável em novembro, aponta pesquisa da ValeCard

Em novembro, o preço da gasolina ficou praticamente estável, com alta de 0,01%, aponta pesquisa da ValeCard. O número ficou bem distante do avanço de 0,82% registrado pelo setor de transportes na prévia da inflação do mês. Já o etanol, por sua vez, teve um aumento de 0,19%, enquanto o diesel-S10 teve o maior avanço, com 0,37%.

De acordo com o levantamento, a média dos preços da gasolina no Brasil em novembro encontrada nos postos é de R$ 6,277 por litro, enquanto em outubro o valor médio era de R$ 6,276.

O etanol, por sua vez, pode ser encontrado por um valor médio de R$ 4,214 menos de um centavo mais caro o por litro do que em outubro, quando custava cerca de R$ 4,206.

O diesel S-10, que teve a maior variação entre os combustíveis, teve preço médio de R$ 6,258 em novembro, contra R$ 6,235 em outubro.