Positivo espera grandes editais dos governos federal e paulista neste ano

A Positivo, empresa brasileira de smartphones e computadores, espera que grandes editais sejam lançados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do governo federal, e pelo governo de São Paulo até o fim do ano. “A queda dos juros é muito importante para os negócios, mas a informatização do governo continua independente de qualquer coisa”, diz Helio Rotenberg, CEO da companhia. Incluindo produtos e serviços, as vendas da empresa para pessoas físicas, empresas e para o governo agora têm peso semelhante no faturamento.