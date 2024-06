Positivo conclui aquisição da Algar Tech MSP com foco em diversificação

A Positivo concluiu a aquisição da Algar Tech MSP, o braço de serviços em tecnologia da informação da Algar Tech, por 235 milhões de reais. A companhia já desembolsou 190 milhões de reais para a compra, sendo que os 45 milhões de reais restantes serão pagos daqui 12 meses. A transação foi anunciada em março e precisou da aprovação de órgãos reguladores do Brasil e da Colômbia, onde a Algar está presente. A empresa de TI também mantém operações no México e na Argentina. Com isso, a Positivo ampliou sua atuação em serviços para esses países. “A internacionalização não foi o foco da aquisição, mas vamos aprender com essas operações e isso vai ajudar a gente a expandir a nossa jornada fora do Brasil”, diz Leandro Rosa dos Santos, vice-presidente da estratégia da Positivo, ao Radar Econômico. Segundo Rosa dos Santos, a compra da Algar Tech MSP foi pautada para diversificar o portfólio de serviços oferecidos pela Positivo. Atualmente, 8% da receita da empresa vem de serviços em TI, número que deve saltar para 18% após a compra. “Nosso foco nos próximos dois anos é garantir uma integração da Algar TI dentro da Positivo de maneira muito suave. Não vai ter nenhuma mudança no corpo gerencial nem na forma de operar nos primeiros seis meses”, diz Rosa dos Santos.