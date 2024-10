Porto de São Sebastião anuncia expansão e investimento de R$ 660 milhões

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O projeto de ampliação do Porto de São Sebastião pode quadruplicar o volume de movimentação de cargas operadas atualmente. Com pelo menos dois novos berços, o local passará a ter uma capacidade de ao menos 4,3 milhões de toneladas anuais.

Com investimento estimado em cerca de 660 milhões de reais e contrato de 35 anos, a iniciativa teve mais um avanço com a abertura da consulta pública sobre o arrendamento da nova área portuária, na última segunda-feira, 30. Haverá uma nova infraestrutura de atracação de navios, com pelo menos dois berços; um sistema de recepção e expedição rodoviária para os caminhões de carga; e estrutura de armazenagem para pelo menos 190 mil toneladas de produtos.

A nova área do Porto de São Sebastião poderá receber diversos tipos de carga, como granéis sólidos, carga geral e contêineres. O prazo da consulta pública, lançada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), vai até o dia 28 de novembro.