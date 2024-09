Porto de Santos está no limite, diz diretor da Antaq

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O CNN Entrevistas desta semana recebe o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Eduardo Nery. Ele afirma que o Porto de Santos, em São Paulo, está no limite. O programa será exibido no sábado, 21 de setembro, às 21h na CNN Brasil.

O dirigente da agência reguladora deixa claro que, em 2028, chega-se ao esgotamento da capacidade instalada para movimentar contêineres no maior porto do país. Nery defende a necessidade de retomar o STS 10, o projeto de um “super terminal de contêineres”. Para ele, a operação está no limite: “A ampliação da capacidade de Santos é fundamental”, adverte.

Concessões

Eduardo Nery também diz que o governo divide o risco ambiental nas concessões e vai assumir o risco de extremos climáticos nos novos contratos. “O governo assumirá risco ambiental em concessões”, afirma. Ele cita como exemplo a hidrovia do Paraguai, que movimenta normalmente quatro milhões de toneladas por ano. Neste ano, por causa da seca grave — que diminui o calado das embarcações–, a quantia deve ficar em dois milhões de toneladas. O diretor-geral da Antaq garante que o poder público vai assumir a diferença das receitas perdidas pelos futuros concessionários.