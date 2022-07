Por que Petrobras e Vale estão em pontas opostas no gosto do mercado?

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 18/07 a 22/07.

As duas maiores empresas do índice Ibovespa estão em realidades bastante distintas no gosto do mercado financeiro. A Vale atingiu um de seus menores níveis no ano, enquanto a Petrobras engatou uma alta mesmo depois da queda no preço da gasolina. Ambas companhias divulgaram seus relatórios de produção e vendas na última semana, mas as reações dos analistas foram bem diferentes. Bancos como o JP Morgan e o Morgan Stanley reduziram suas estimativas para a Vale porque a produção de minério da empresa caiu 1,2% em detrimento da menor demanda pelos chineses em função dos surtos de Covid-19 que paralisaram boa parte do país. Como a China responde por metade das receitas da Vale, o corte foi sentido nas ações da empresa, que caíram 20% somente nos últimos três meses.

No caso da Petrobras, o relatório veio em linha com as estimativas do mercado e o fator de utilização de 97% das refinarias da empresa surpreendeu os analisas. Nem mesmo a queda no preço da gasolina anunciada na última terça-feira, 19, que costuma azedar o humor dos investidores pelo temor de interferência do governo na empresa, estressou o mercado. Para os analistas do Credit Suisse, a queda nos preços foi até mesmo positiva porque alivia a pressão política na companhia e afasta a possibilidade de criação de novos tributos para as petroleiras e de mudanças na Lei das Estatais. No acumulado do ano, as ações da Petrobras sobem 25%.

