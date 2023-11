Por que o Mercado Livre “venceu” o Magalu na Black Friday

O Mercado Livre é considerado o grande vencedor da Black Friday de 2023 na avaliação de grandes instituições financeiras. A varejista informou que apresentou aumento de 80% no chamado GMV, o volume bruto de mercadorias, entre quinta e sexta-feira da semana passada. No acumulado de novembro, os analistas do banco Morgan Stanley afirmam que o aumento foi de 39%. “No Brasil, vemos o Mercado Livre continuando a divergir positivamente das tendências do setor”, escrevem os analistas em relatório enviado a clientes.

Em relação ao Magazine Luiza, a avaliação é que a tendência de lucro já era negativa antes da Black Friday e que as margens são mais pressionadas nos terceiro e quarto trimestres em razão do evento. “De qualquer forma, saudamos a abordagem mais racional sobre o compromisso entre crescimento e rentabilidade, que pode trazer uma comparação saudável para todo o setor”, afirmam os analistas do Bradesco BBI em relatório sobre a companhia. Por volta das 16h30, as ações do Mercado Livre subiam 4% na Nasdaq, enquanto os papéis do Magalu recuavam 2% na B3.

