Por que o Brasil ainda não tem postos autônomos como nos Estados Unidos?

Uma tendência nos Estados Unidos e que ainda não foi testadas em solo brasileiro é a de postos de combustíveis autônomos. As redes sem funcionários permitem que os próprios consumidores abasteçam e paguem pelos combustíveis com a promessa até de preços mais baratos que a média do mercado. No que depender de Ernesto Pousada, CEO da distribuidora de combustíveis Vibra, essa é uma tendência que não deve chegar ao Brasil tão cedo. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o executivo descartou a possibilidade de realizar parcerias para a construção de postos autônomos e reforçou a importância dos frentistas. “Não há plano nenhum. Hoje eu acredito que é um diferencial positivo para o nosso cliente a presença do frentista. Aquele funcionário que está ali para atender é cada vez mais treinado e preparado para oferecer um serviço diferenciado. Não vejo isso como um problema, mas sim como uma oportunidade. Ter alguém que pode oferecer algo diferente ao nosso consumidor”, disse. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h, e recebe os presidentes das maiores empresas do Brasil.

