Por que a Kinea está investindo em saneamento – e quais as melhores ações

A gestora de recursos Kinea Investimentos é a convidada da nova edição do programa VEJA Seu Bolso. O gestor de ações Rafael Oliveira aborda as ações preferidas — e os segmentos a se evitar — dentro do amplo setor de infraestrutura, que engloba rodovias, ferrovias, construção, portos e aeroportos, saneamento e energia elétrica. Oliveira apresenta as teses de investimento do fundo e oportunidades como Sabesp, Sanepar e Copasa, e explica porque evita nomes como Ecorodovias, CCR e construtoras de média e alta renda.

O programa VEJA Seu Bolso vai ao ar semanalmente no YouTube de VEJA e no VEJA+.

