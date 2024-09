Pode piorar: economistas apontam viés altista e Selic pode ultrapassar 12%

O último Boletim Focus identificou uma piora nas projeções médias de bancos e corretoras para a taxa Selic do Brasil. A previsão para o final de 2024 subiu de 11,25% para 11,5%. Alguns bancos e corretoras, como o Bank of America e a XP Investimentos, vão além e apostam que os juros podem bater a casa dos 12% no início de 2025. No caso da XP, os economistas admitem que os juros apresentam viés altista e podem até mesmo ultrapassar essa barreira. A ata da última reunião do Copom, segundo relatório enviado a clientes, reforçou a mensagem dura publicada pelo Banco Central na semana passada. “Em suma, acreditamos que a ata de hoje é consistente com nosso cenário de aceleração no ritmo de aumento da taxa Selic. Em relação à taxa terminal, mantemos nossa projeção de 12%, reconhecendo um viés altista, em linha com as projeções de inflação do Copom e os riscos de alta nesse cenário”, escrevem.