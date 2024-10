Plataforma de e-sports avança para o B2B e projeta faturar R$ 30 milhões

A Gamers Club, uma das maiores plataformas de e-sports (esportes eletrônicos) da América Latina, lançou uma vertente B2B (sigla para venda de empresa para empresa, em inglês) chamada GC Gaming Services. A nova empresa oferece serviços de consultoria para marcas que desejam se comunicar de maneira assertiva com a comunidade gamer. No último mês, a nova frente fechou contratos com Red Bull, Intel, Logitech e Riot Games. Com o empreendimento em seu portfólio, a Gamers Club espera faturar 30 milhões de reais em 2024. Em 2023, o mercado gamer movimentou mais de 13 bilhões de reais no Brasil, ocupando a décima posição mundial, segundo pesquisa da Newzoo. “O objetivo da consultoria não é apenas alcançar o público-alvo, mas estabelecer uma presença sólida, positiva e duradoura dentro da comunidade, gerando conversão e fidelidade para marcas”, comenta Guilherme Barbosa, diretor de parcerias da Gamers Club.