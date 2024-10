Pix movimenta R$ 12 trilhões no primeiro semestre, segundo instituto

O volume transacionado via Pix no primeiro semestre de 2024 alcançou 11,8 trilhões de reais, segundo relatório do Instituto Propague em parceria com a fintech de pagamentos Stone. Trata-se de um aumento de 61% em relação ao montante registrado nos primeiros seis meses do ano anterior. As transações realizadas por QR Code aumentaram 82% entre janeiro e junho na mesma comparação anual. O relatório também aponta que o Pix bateu um recorde no último mês de julho, movimentando cerca de 2 trilhões de reais, uma alta de quase 60% ante o mesmo período de 2023.