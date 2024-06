Piora fiscal é destaque na ata do Copom, diz Cassiana Garcia

VEJA Mercado | 25 de junho de 2024.

Cassiana Garcia, sócia-fundadora do escritório de assessoria de investimentos The Hill Capital, destaca que a ata da última reunião do Copom, divulgada nesta terça-feira, 25, sustenta na visão de que a decisão de manter a taxa Selic em 10,50% ao ano foi técnica, não ideológica. “O mercado está de olho nestas entrelinhas para entender qual foi o grande motivador [da manutenção dos juros]”, diz. “No documento, eles colocam a atividade econômica aquecida, principalmente com dados de emprego e inflação”. Ela também aponta para a preocupação do comitê com o cenário fiscal brasileiro e a piora no cenário externo, puxado por sinais de que o início do afrouxamento monetário nos Estados Unidos ainda pode demorar.

A repórter Camila Barros entrevistou Cassiana Garcia, sócia-fundadora do escritório de assessoria de investimentos The Hill Capital, para o programa VEJA Mercado desta terça-feira, 25.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF