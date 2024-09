PIB do estado de SP cresce 3,3% no primeiro semestre de 2024, aponta Seade

O Produto Interno Bruto (PIB) do estado de São Paulo apresentou um crescimento de 3,3% no primeiro semestre de 2024, segundo levantamento da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), ligada ao governo paulista. Os setores que registraram as maiores altas foram indústria e serviços, com 3,7% e 2,8% de expansão, respectivamente, no período.

O PIB avançou 2% em junho quando comparado ao mês imediatamente anterior, sendo que o crescimento nesse recorte temporal também foi puxado por indústria (+5,5%) e serviços (+0,9). Em relação a junho de 2023, a elevação do PIB foi de 4,3%, com indústria e serviços crescendo 6,9% e 3,1%, respectivamente, segundo dados da fundação.