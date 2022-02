Petróleo já está 12% mais caro desde último reajuste da gasolina

O preço do petróleo não para de subir e vai botar pressão nas discussões sobre os projetos que tentam amenizar a alta dos preços dos combustíveis. Depois de o Brent, que baliza os preços da Petrobras, atingir os 90 dólares durante a semana, nesta sexta-feira, 4, o barril já é negociado perto dos 93 dólares. Uma valorização de cerca de 12% desde o último anúncio de reajuste feito pela Petrobras, há menos de 30 dias. No dia 11 de janeiro, quando a Petrobras fez o último anúncio de reajuste, o petróleo fechou aquele dia cotado por volta dos 83 dólares. Em um ano, o preço do barril já subiu mais de 50%. O assunto também vai pegar fogo nas eleições e colocar a Petrobras no centro do debate.

