Petróleo da Venezuela e do Peru entra na mira dos irmãos Batista

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Os empresários Joesley e Wesley Batista, que entraram recentemente no ramo de óleo e gás com a compra da petroleira Fluxus, querem adquirir campos de petróleo na Venezuela e no Peru. Eles buscam campos pequenos avaliados em até 50 milhões de dólares.

Por sua vez, a JBS, empresa de alimentos dos irmãos Batista, está inventariando os prejuízos causados pela tragédia no Rio Grande do Sul. A empresa perdeu 5 000 suínos e cerca de 1 milhão de frangos. Uma fábrica inteira foi destruída e parte dos 17 000 funcionários da companhia no estado foi realocada.