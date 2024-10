Petrobras se tornará uma empresa de energia com novas frentes, diz diretor

Mauricio Tolmasquim, diretor de transição energética da Petrobras, foi um dos executivos convidados para o VEJA Negócios: Oportunidades do Brasil na Transição para a Energia Verde. Tolmasquim participou do painel O Petróleo na Transição Energética. Décio Oddone, presidente da Brava Energia, e Flávio Rodrigues, vice-presidente de relações corporativas da Shell Brasil, também estiveram no debate. Tolmasquim concedeu uma entrevista exclusiva a VEJA depois do evento. Ao repórter Diego Gimenes, o executivo afirmou que a estatal vai manter a produção de petróleo por décadas e que a Petrobras tem o potencial de ajudar outros países a diminuir a emissão de carbono na produção da commodity.

Por outro lado, ele acredita que a companhia vai se transformar em uma “empresa de energia”, e que fontes renováveis vão ganhar participação mais relevante dentro do negócio. “A Petrobras será uma empresa de energia. Uma empresa que também produzirá petróleo porque o mundo ainda vai precisar de petróleo em 2050 e nós poluímos muito menos que outros países, tendo a oportunidade de ajudar a descarbonizar o petróleo no mundo. Ao mesmo tempo, vamos investir em biocombustíveis, hidrogênio verde, em captura e armazenamento de carbono” disse.