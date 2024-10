Pesquisa projeta leve recuo na inadimplência de pessoas físicas em outubro

A inadimplência de pessoas físicas deve fechar o mês de outubro em 5,53%, o que representaria uma leve queda de 0,01 ponto percentual ante o estimado para os meses de agosto e setembro deste ano. O dado é de pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (IBEVAR) em parceria com a FIA Business School. Segundo o instituto, a inadimplência deve ficar em ao menos 5,22% em outubro e, no máximo, em 5,85%. “Isso está associado principalmente a três fatores: leve redução da taxa de desemprego, aumento do salário-mínimo acima da inflação e redução da taxa básica (de juros)”, diz Claudio Felisoni de Angelo, presidente do IBEVAR e professor da FIA Business School.