Pesquisa inédita revela os gargalos do varejo na visão de executivos

Cerca de 83% dos varejistas ainda precisam aperfeiçoar as estratégias para colocar o consumidor no centro do negócio, revela pesquisa realizada pela consultoria Bip. Entre os pesquisados, 70% pontuaram que os canais digitais da empresa não são intuitivos e até complicados de usar, enquanto 83% sinalizaram que precisam aprimorar o uso dos dados da jornada e das respostas dos clientes.

O levantamento foi realizado pela consultoria a partir de entrevistas com executivos das 22 maiores empresas do setor.