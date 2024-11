Pesquisa aponta que 60% das pequenas e médias empresas planejam expansão

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Cerca de 60% dos donos de pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras planejam expandir seus negócios, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva. Também segundo o instituto, que ouviu 1.001 líderes de PMEs, oito a cada dez empreendimentos estão esperançosos ou empolgados em relação à sua situação atual. Para a realização da pesquisa, foram consultadas empresas com faturamento anual entre 360 mil reais e 50 milhões de reais, nas cinco regiões do Brasil, entre julho e agosto.