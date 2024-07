Pesquisa aponta desafios para adoção de novas tecnologias nos negócios

Ao mesmo tempo em que as empresas estão otimistas em relação ao potencial revolucionário de novas tecnologias, existe uma preocupação quanto à sua adoção bem-sucedida. A avaliação é de estudo da EY, uma das maiores consultorias e auditorias do mundo, intitulado Reimagining Industry Futures (Reimaginando o Futuro da Indústria, em inglês). O foco são ferramentas de inteligência artificial (IA), internet das coisas (IoT) e a conexão de rede 5G. Na edição de 2024 do estudo, 1400 empresas de 20 países foram ouvidas, inclusive no Brasil.

O desconhecimento sobre como as tecnologias podem efetivamente trazer benefícios e serem integradas à estratégia dos negócios pode contribuir para o atraso de sua adoção, segundo a EY. Cerca de 86% dos entrevistados entendem que as organizações precisam de uma melhor compreensão de como diferentes tecnologias emergentes podem ser combinadas para criar valor e 77% acreditam que novos ciclos de tecnologia estão desafiando o atual mapa tecnológico e de transformação da organização.

Outros dois pontos também são definições de uma boa adoção dessas tecnologias: governança e segurança. Sobre o primeiro, 88% das organizações necessitam de uma melhor governança de dados para maximizar o potencial destas tecnologias emergentes. Em relação à segurança, 34% das organizações relatam que capacidade de segurança e credenciais são hoje atributos fundamentais para seus fornecedores; e 36% afirmam que o 5G traz como desafio o aumento de vulnerabilidades relacionadas à cibersegurança e riscos de proteção de dados.

A falta de profissionais capacitados e orçamento também são preocupações e entraves para as companhias. Metade dos respondentes afirma que precisam obter novas habilidades, conhecimentos e competências para suportar o ecossistema de tecnologias emergentes e 30% relatam falta de apoio orçamentário para o investimento em 5G.