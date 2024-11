PeerBR projeta R$ 1 bilhão sob custódia em crédito para 2025

O PeerBR, plataforma de investimento em crédito privado, deve alcançar 1 bilhão de reais em ativos sob custódia (AuC) de crédito em 2025, segundo projeção da empresa. O mercado de crowdfunding no Brasil experimentou um crescimento de mais de 700% no primeiro semestre de 2024, conforme dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O volume de emissões saltou de 57 milhões de reais, nos primeiros seis meses de 2023, para 446 milhões de reais no mesmo período de 2024. No acumulado do ano, o mercado deve registrar mais de 1 bilhão de reais em emissões. O PeerBR detém 60% do mercado de crowdfunding, com mais de 110 mil usuários cadastrados e de 400 mil transações realizadas nos últimos cinco anos