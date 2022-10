Paulo Guedes desanca FMI… ao próprio FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou, na tarde desta terça-feira, 11, um relatório sobre os principais pontos tratados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante encontro com representantes de outros países, em Washington, nos Estados Unidos, como Cabo Verde, Haiti e Nicarágua. No relatório, Guedes afirma que o Brasil “está fora de sintonia com a economia global, surpreendendo positivamente os céticos, incluindo o FMI”. Segundo o documento, Guedes defendeu que a “inflação tem sido consistentemente revisada para baixo e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) revisado para cima” — em linha com o discurso do ministro em reuniões com membros do setor produtivo e entrevistas.

