Parlamentares da Finlândia de olho no etanol para descarbonização da frota

Uma comissão parlamentar da agricultura da Finlândia esteve no Brasil na semana passada para conhecer de perto as vantagens do etanol como rota de descarbonização da mobilidade. O grupo foi recebido em jantar na sede da Unica, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Biocombustíveis.

Durante o encontro, o presidente da associação, Evandro Gussi, explicou como a produção do biocombustível teve impacto social, econômico e ambiental relevante no Brasil, e destacou como a experiência pode ser replicada em outros países, especialmente no sul global.

Desde 2003, quando surgiram os primeiros veículos flex no Brasil, o consumo de etanol propiciou uma redução na emissão de gases de efeito estufa em mais de 660 milhões de toneladas de CO2. Isso equivale ao plantio de 5 bilhões de árvores nativas em 20 anos. Além disso, o consumo de etanol no período representou uma economia de 110 bilhões de reais para o bolso dos brasileiros.

A Finlândia, embora não faça parte do G20, aderiu à Aliança Global para os Biocombustíveis e tem demonstrado bastante interesse no tema, assim como outros países.

O papel estratégico do Brasil na descarbonização da matriz energética do planeta tem como termômetro a agenda cada vez mais intensa das autoridades brasileiras e da Unica em eventos de sustentabilidade ao redor do mundo. A associação tem feito uma espécie de road show por países como Angola, Índia, Indonésia e Japão para explicar como o biocombustível pode ser uma alternativa interessante para a mobilidade de baixo carbono que contribui para a redução do efeito estufa.