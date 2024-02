Para crescer 2%, o governo precisa colaborar, diz Gilberto Braga

O dia começa com sinais mistos no exterior: os futuros americanos operam em alta e as bolsas da Europa em queda. Nesta quinta-feira, 1, o mercado continua repercutindo o corte de meio ponto na taxa Selic e a manutenção dos juros nos Estados Unidos. Com a redução da Selic para 11,25% ao ano, o Brasil caiu para o quarto lugar no ranking de países com as maiores taxas de juros reais. Descontando a expectativa de inflação, a taxa de juro real do Brasil é de 5,9%. o Comitê de Política Monetária do Banco Central sinalizou que continuará o ciclo de cortes nas próximas reuniões. Essa perspectiva de redução na Selic gera uma expectativa positiva para o crescimento econômico. A repórter Luana Zanobia entrevista Gilberto Braga, economista e professor do Ibmec.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF