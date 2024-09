Palmeiras ultrapassa São Paulo em ranking de seguidores pela primeira vez

Atrás de Flamengo e Corinthians, o Palmeiras chegou à terceira posição no Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, do instituto Ibope Repucom, no mês de agosto. Com isso, o clube desbancou o São Paulo pela primeira vez desde o início da série histórica, que data de 2016. O levantamento mensal considera a quantidade de seguidores que cada clube possui em cinco redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram, “X” e TikTok. O Palmeiras tem quase 22,5 milhões de seguidores, cerca de 110 mil a mais que o São Paulo. Líderes do ranking, Flamengo e Corinthians acumulam mais de 59 milhões e 37 milhões de seguidores, respectivamente, na somatória das plataformas. Mais de 70% do ganho de seguidores do Palmeiras no mês de agosto ocorreu no TikTok, com 300 mil pessoas a mais acompanhando o time na por lá. Na rede chinesa, o clube paulista tem 4,4 milhões de seguidores e perde apenas para o Flamengo, que detém 8,4 milhões de fãs inscritos em sua conta.