Palmeiras, Flamengo e Botafogo estão entre elencos mais valiosos do mundo

Três clubes brasileiros figuram entre os 100 elencos mais valiosos do mundo, segundo estudo do Observatório do Futebol CIES, um centro de pesquisa internacional dedicado ao esporte. O Palmeiras aparece na 62a posição do ranking com um elenco de 211 milhões de euros — quase 1,3 bilhão de reais — sendo o time mais valioso da América Latina. O time paulista é seguido pelo Flamengo, com uma cifra de 210 milhões de euros. Já o Botafogo está na 84a colocação, sendo seu elenco avaliado em 141 milhões de euros. O ranking parte dos valores de mercado dos jogadores de cada clube. “Tivemos a entrada de um clube SAF, o Botafogo, com um modelo diferente e inovador”, diz Claudio Fiorito, presidente da P&P Sport Management Brasil, especializada no gerenciamento da carreira de atletas. O líder da lista é o imponente Real Madrid, da Espanha, cujo time vale 1,7 bilhão de euros, equivalentes a mais de 10 bilhões de reais.