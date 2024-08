Ouro Preto cria fundo de R$ 250 milhões e entra no segmento de saúde

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Com mais de 10 bilhões de reais sob gestão, a Ouro Preto Investimentos vai lançar um Fidc de até 250 milhões de reais para investimentos no mercado de saúde. A iniciativa é feita em parceria com a Health Mercantil.

O investimento será dedicado à antecipação de recebíveis de vendas de materiais médicos de exames e cirurgias em hospitais, clínicas, laboratórios e planos de saúde, atendendo aos importadores e distribuidores desses produtos.