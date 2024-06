Ouribank disponibilizará R$ 2 bilhões em crédito às empresas até 2025

A casa de câmbio Ouribank disponibilizará 2 bilhões de reais para crédito às empresas até 2025. O portfólio do banco visa atender gargalo de companhias de porte médio na obtenção de recursos para capital de giro e cadeia de fornecimento.

O Ouribank também está investindo na área de real estate. De olho no potencial do mercado imobiliário, o banco focará a nova operação na compra de carteiras de recebíveis imobiliários, financiamento de obras e operações de crédito com garantia imobiliária – CGI, como carros-chefes do novo negócio, além de operações de estoque de imóveis prontos. O público-alvo do Ouribank são, especialmente as construtoras, incorporadoras e loteadoras de pequeno e médio porte.