OSX, de Eike, tem dívida de R$ 500 milhões com o Porto do Açu

O Porto do Açu, que pertence ao fundo americano de investimentos EIG Partners, vive situação difícil. A OSX Brasil, de Eike Batista, aluga cerca de 3 milhões de metros quadrados do porto, mas parou de pagar as mensalidades há cerca de dez anos. A dívida é de aproximadamente 500 milhões de reais. O empresário não comenta. A Justiça marcou para 17 de dezembro uma assembleia de credores para a dissolução da OSX e a escolha de novos diretores. Assim, os investidores do Porto do Açu esperam que a empresa de Eike Batista consiga sublocar a área para outras companhias do setor de óleo e gás — e, finalmente, gerar algum dinheiro.

Publicidade