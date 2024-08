Os riscos e benefícios da isenção de FGTS e INSS para aposentados

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 6, o projeto que acaba com o desconto do FGTS e da contribuição previdenciária para trabalhadores que já estejam aposentados. O texto segue para o plenário do Senado.

Segundo o advogado Marcel Zangiácomo, do Galvão Villani, Navarro, Zangiácomo e Bardella Advogados, a aprovação pode levar a diferenças de remuneração entre aposentados e não aposentados, restringir até 5% o quadro de funcionários para aposentados e gerar custos e incertezas com a adaptação às novas regras.

“Empresários, devem ficar atentos ao projeto de lei recentemente aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que isenta o pagamento de FGTS e INSS para trabalhadores aposentados. Essa medida tem como objetivo incentivar a contratação de idosos, o que pode trazer vantagens e desafios para as empresas”, diz.