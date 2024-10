Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates não quer saber de política tão cedo. Em quarentena até 15 de novembro próximo, ele deverá anunciar uma nova empreitada na iniciativa privada perto do fim do ano. Prates não esconde o desejo de voltar a trabalhar logo. Interlocutores dizem que ele está de olho no setor de óleo e gás.