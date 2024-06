Os planos do Nubank para clientes de alta renda

Com baixa penetração no público de alta renda, o banco digital Nubank vai lançar uma espécie de reserva de emergência em dólar ou euro. A ideia é atrair clientes com mais recursos. “Vamos atender essa demanda”, diz Cristina Junqueira, cofundadora e diretora de crescimento do Nubank.

Apesar do crescimento vertiginoso do Nubank nos últimos anos, a banqueira considera que a conjuntura está longe de ser favorável. “Só vi cenário econômico terrível”, diz Junqueira. “Estou esperando ficar bom até hoje.”