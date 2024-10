Os planos de expansão internacional da FCamara

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A consultoria brasileira de tecnologia FCamara tem oito negociações engatilhadas para comprar empresas no México, nos Estados Unidos, na Espanha e em Portugal. A ideia é que ao menos metade dessas transações seja concluída em 2024. Os cheques variam de 15 milhões a 35 milhões de dólares.

Para fechar os negócios, a FCamara está em processo de captação de 100 milhões de dólares junto a fundos internacionais por meio da emissão de debêntures no exterior. “Estamos há quatro anos fazendo roadshows com investidores fora do Brasil”, diz o presidente, Fabio Camara.