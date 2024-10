Os planos de expansão internacional da Doutor Sofá

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Doutor Sofá, empresa especializada em limpeza e impermeabilização de estofados, chega à Guatemala ainda em 2024. A operação local e toda a expansão pela região da América Central será realizada com o apoio de um máster franqueado. O plano de crescimento desenhado para a Guatemala prevê a abertura de 65 unidades nos próximos cinco anos. O projeto será tocado pelo empreendedor José Roberto Fernandéz, presidente da Francorp América Central, México, Caribe e Colômbia e presidente da Fiaf (Federação Ibero-Americana de Franquias). Na Doutor Sofá atuará como franqueado na unidade da Cidade de Guatemala e seguirá com a expansão por todo o país, além de Panamá, República Dominicana e México.

Atualmente a Doutor Sofá conta com mais de 310 unidades em operação no Brasil e 11 no exterior em países como Portugal, Espanha , Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, Argentina e Inglaterra. A marca nasceu em Joinville (SC) em 2013.