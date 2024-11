Os planos da Vitruvian Partners após aporte de US$ 50 mi na Civitatis

O fundo Vitruvian Partners, que investiu no ano passado 50 milhões de dólares na Civitatis, empresa espanhola de venda de experiências turísticas, começou a traçar os planos de expansão internacional da companhia. O foco será na América Latina, continente visto com afinidades estratégicas e socioculturais. “O investimento será direcionado para novas tecnologias e escalabilidade”, diz Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil.

A Civitatis, que acabou de anunciar uma parceria com a Rappi, vai lançar também uma com a Nomad, empresa de cartão internacional. Os usuários poderão comprar passeios com a empresa dentro do site e aplicativo da Nomad. O lançamento será em dezembro.