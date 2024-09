Os milhões que a NFL vai proporcionar à economia de São Paulo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O jogo inaugural entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, que acontece nesta sexta-feira, 6, na Neo Química Arena, vai marcar pela primeira vez no Brasil uma partida oficial pela National Football League (NFL). A estimativa da Prefeitura de São Paulo é que o valores injetados na economia da cidade cheguem aos 337 milhões de reais, de acordo com declarações de Gustavo Pires, CEO da SPTuris.

Além dos 42 mil ingressos terem se esgotado quase que imediatamente após o início das vendas, a Prefeitura aguarda a presença de 10 a 12 mil estrangeiros na cidade no dia do evento, de 60 a 70% deles americanos.

Para especialistas, a NFL na cidade de São Paulo já pode ser considerado um dos principais acontecimentos no país desde a Copa do Mundo de 2014. “Estamos falando em geração de receitas e aumento de demanda por serviços locais como hospedagem, alimentação, transporte e entretenimento, o que, por sua vez, gera receitas significativas para as empresas da cidade e eleva a arrecadação de impostos municipais”, diz Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios.