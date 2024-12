Os milhões em prêmios e transmissão da FIFA para o Super Mundial de Clubes

Após o sorteio da fase de grupos para o primeiro Super Mundial de Clubes, realizado na última semana, alguns valores sobre premiação e direitos de transmissão começaram a ser ventilados pela imprensa internacional. O principal deles, de acordo com o New York Times, é em relação ao acordo com a DAZN, detentora exclusiva da exibição dos jogos pelo streaming, de forma grauita, no valor de 1 bilhão de dólares.

Outra informação que tem despertado a atenção da mídia é quanto à premiação que os clubes receberão por parte da Fifa. Apesar de não ter anunciado oficialmente, a revista Sports Illustrated diz que cada uma das 32 equipes participantes receberá aproximadamente 50 milhões de dólares só pela participação, e outros 50 milhões de dólares estão reservados para as metas até a final da competição. “Como tudo que fazem no esporte, estes eventos vão levar mais audiência para seus produtos; não tenho dúvidas que crescerão após este período”, opina Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo. “A crescente influencia da cultura latina, combinação de sediar grandes eventos e ter estrelas de primeira grandeza jogando a liga local tem se mostrado uma receita vencedora para mudar de patamar a importância desse esporte no mercado mais competitivo do mundo”, analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.