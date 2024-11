Os milhares de empregos gerados pelas obras na ‘Rodovia da Morte’

A duplicação e as melhorias previstas na BR-381, conhecida como “Rodovia da Morte”, devem gerar milhares de empregos, de acordo com estudo conduzido pela Houer Consultoria a pedido da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). Ela foi privatizada em agosto.

Em 2023, as cidades localizadas ao longo do trecho que já foi concedido, que vai de Minas Gerais a São Paulo, registraram 22 907 novas vagas de emprego, sendo 5 524 no setor industrial. Em contrapartida, nas áreas abrangidas pelo trecho ainda não concessionado, houve a perda de 1 180 postos de trabalho no mesmo setor.

A nova concessão será administrada pela 4UM Investimentos, consórcio vencedor da disputa. O grupo, formado pelas empresas MLC, Aterpa e Senpar, assinará o contrato na próxima semana.