Os executivos que deixam Amazon e Facebook com cheques multimilionários

Após vinte e três anos na Amazon, Dave Clark, que lidera o negócio de varejo e logística da empresa como CEO Global de Consumo, divulgou seu pedido de demissão em sua conta no Twitter. O executivo ocupa o cargo desde 2020, tido como o executivo mais próximo do CEO Andrew Jassy. Ele era descrito como o “número dois” da empresa. As ações da Amazon caíram cerca de 2,5% nesta sexta-feira, 3. Clark deixará o cargo em julho, com o anúncio de seu sucessor previsto para as próximas semanas.

Sua saída é a segunda de grande relevância ocorrida nesta semana. Sheryl Sandberg, chefe de operações da Meta, que controla o Facebook, e também “número dois”, deixou a empresa após quatorze anos. Os dois saem com as contas bancárias recheadas. No final de maio, acionistas da Amazon aprovaram o pagamento referente a 2021 de alguns de seus principais executivos numa votação apertada, o de Clark foi de 56 milhões de dólares (268 milhões de reais), enquanto Andrew Jassy recebeu 212 milhões de dólares.

