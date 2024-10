Orçamento federal de 2025 reduz recursos para saneamento e urbanismo

O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2025, que determina os gastos do governo federal para o próximo ano, reduz os recursos que serão empregados nas áreas de saneamento e urbanismo, segundo análise do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc). O dado se refere a projetos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Ministério das Cidades. O Inesc aponta que o orçamento de iniciativas para o saneamento foi reduzido de 3,1 bilhões de reais para 1,9 bilhão de reais, enquanto os projetos de urbanismo passarão a contar com 2,8 bilhões de reais, ao invés dos 3,2 bilhões de reais reservados em 2024. A análise frisa que o programa Periferia Viva, voltado ao “apoio à urbanização de assentamentos precários” vai sofrer um corte de 30% em seu orçamento, enquanto o programa Cidades Melhores, que requalifica áreas urbanas e leva em conta a adaptação climática, será cortado pela metade. Este último passará a contar com 60 milhões de reais para gastar em 2025, contra 116 milhões de reais que dispõe em 2024.