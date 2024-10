Oito a cada dez consumidores devem comprar presentes de Dia das Crianças

Quase 80% dos consumidores brasileiros pretendem comprar presentes para o Dia das Crianças deste ano, no próximo sábado, 12. Entre os que devem ir às compras, cerca de 61% planejam comprar três ou mais presentes, enquanto 26% optam por dois, e 13%, por apenas um. Os dados são de levantamento com 1.717 pessoas conduzido pela Brazil Panels, empresa de pesquisa de mercado, em parceria com a Conexão Vasques Marketing Digital. As respostas foram coletadas entre os dias 10 e 20 de setembro.

A ampla maioria dos consumidores, cerca de 70%, pretende gastar até 200 reais com os presentes. Já 21% planejam um gasto entre 201 e 400 reais, e 19% estão dispostos a gastar acima disso. Em comparação com anos anteriores, 45% devem gastar mais com os presentes em 2024, enquanto 34% pensam em manter o mesmo valor, e 21,6% planejam gastar menos.