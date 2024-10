Oggi Sorvetes mira expansão no Nordeste após nova fábrica em Pernambuco

A Oggi Sorvetes acaba de inaugurar fábrica no município de Abreu e Lima, na região metropolitana de Recife (PE). O investimento foi de 50 milhões de reais e previsão de 600 novos empregos para a região. Com a iniciativa, a empresa mira expansão no Nordeste e faturamento anual de 1 bilhão de reais. A expectativa é alcançar produção anual de cerca de 50 milhões de litros de sorvete por ano no Nordeste, dobrando a capacidade produtiva atual.

A nova fábrica em Pernambuco também contribuirá para a abertura de 100 novas lojas da Oggi na Região Nordeste nos próximos 12 meses. O Estado de Pernambuco já conta com 4 lojas que foram inauguradas nos últimos dois meses, nas cidades de Goiana, Escada, Jaboatão dos Guararapes e Recife.

Atualmente, a empresa possui mais de 1 040 lojas em 12 estados e ocupa o 18º lugar no ranking das maiores franquias do Brasil da ABF (Associação Brasileira de Franchising), sendo a maior no ramo de sorvetes.