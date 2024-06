Ocyan, ex-Odebrecht Óleo e Gás, conclui troca de controladores

A Ocyan, ex-Odebrecht Óleo e Gás, concluiu a última etapa da sua mudança de estrutura de capital, com alteração dos controladores. Antiga empresa da Nonovor, ex-Odebrecht, a Ocyan passa a ter 100% do capital controlado por um fundo administrado pela EIG e Lake Capital Investimentos, divisão de gestão de recursos da Lakeshore Partners. No fim de 2023, o fundo havia adquirido a Ocyan por US$ 390 milhões.

A troca de controle ocorreu por meio do resgate de títulos participativos de dívida emitidos pela Odebrecht Oil & Gas Finance Limited na primeira recuperação extrajudicial da companhia. Todos os papéis em circulação foram resgatados ao preço de US$ 0,070991 por título da companhia, equivalente a aproximadamente 30% do valor da empresa.

A Ocyan segue com um portfólio composto pela Altera&Ocyan, joint venture firmada com a Altera Infrastructure e que atua em soluções em óleo e gás para o segmento de exploração e produção offshore, além de projetos de construção submarina, como descomissionamento e revitalização da malha de gás.