Ocyan estende licença parental a funcionários LGBTQIA+

A Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, estendeu os benefícios da licença parental aos integrantes da comunidade LGBTQIA+. Desse modo, a licença do primeiro cuidador estará em linha com o prazo de 120 dias, os 15 dias adicionais e a flexibilização de jornada até o bebê completar seis meses, independentemente do gênero ou orientação sexual dos pais. A empresa anuncia a mudança nesta quarta-feira, 28, data em que é celebrado o dia do Orgulho LGBTQIA+. O benefício também será válido para os casos de adoção.

