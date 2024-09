O voto de confiança de Roberto Campos Neto no governo Lula

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de um evento organizado pelo banco Safra na manhã desta terça-feira, 24, e falou sobre os rumos da política fiscal do governo. O chefe da autarquia deu um voto de confiança ao governo ao dizer que acredita que o arcabouço deve permitir uma desaceleração dos gastos federais. Campos Neto disse ainda que as reações do mercado à questão fiscal têm sido exageradas na parte longa dos juros, isto é, nas projeções de juros futuros da economia. “Olhando os preços de curva longa no Brasil, parece um preço exagerado à nossa realidade quando se compara com outros países que também estão com dificuldade fiscal. […] questão fiscal não é só no Brasil, mas em outros países, e tende a ser mais discutido”, disse. “O próprio arcabouço força uma diminuição em termos de gastos fiscais. O quanto é, nós não nos arriscamos a dizer”, afirmou em outro momento.

Apesar disso, o presidente do BC ressaltou que a piora nas projeções de inflação preocupa a instituição e que a inflação de serviços segue resiliente. Campos Neto disse que o Copom não pode dar um guidance sobre os juros neste momento, isto é, uma projeção oficial sobre as próximas reuniões, e que o mercado tende a se comportar de maneira mais volátil diante desse cenário.